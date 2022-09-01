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Польским школам не хватает классов, денег и учителей

01 сентября 2022 13:26
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Новости Польши. В Польше новый учебный год начался с новых проблем. После летних каникул выяснилось, что система образования столкнулась с серьезным кризисом. Практически во всех крупных городах не хватило мест в классах. Родители с трудом находили школы, которые могут принять их детей. И зачастую они далеко от дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польским школам не хватает классов, денег и учителей-1

Самой серьезной проблемой оказалась острая нехватка учителей. По данным ассоциации педагогов, сейчас открыто около 20 тысяч вакансий. Острая нужда в преподавателях математики, иностранного языка и других предметов. Одной из причин кадрового дефицита стало старение персонала и отсутствие преемников. Низкие зарплаты сделали профессию учителя непривлекательной для молодежи. Все это снижает качество образования. Ситуацию вряд ли можно будет исправить в ближайшее время и в далекой перспективе. Министерству образования катастрофически не хватает денег на оплату труда учителей и постоянно растущих коммунальных счетов.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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