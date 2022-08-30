Новости Великобритании. Одолжите или украдите – британцам советуют пойти на преступление, чтобы найти деньги на частные клиники, лишь бы они не обращались в государственные больницы. Об этом пишут местные СМИ. Дело в том, что здравоохранение страны находится на грани катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отделения неотложной помощи загружены сверх своих возможностей.

На ситуацию сильно повлияла и жесткая экономия. Отсутствие финансирования на протяжении десятилетий дало свои плоды. Например, машины скорой помощи не отправляют на срочные вызовы, так как потом они будут долго стоять под окнами больниц, в которых банально не хватает коек. И даже если скорая приедет, то ждать ее придется несколько часов. А переполненность отделений неотложной помощи приводит к гибели людей из-за задержек, ошибок, упущений и дублирования функций. Согласно официальной статистике, из-за коллапса скорой помощи в Англии каждую неделю умирают порядка 500 человек.