Нелегальные мигранты во Франции вышли на протесты

Только в Париже собрались несколько сотен демонстрантов. Они требовали, чтобы власти страны срочно урегулировали их статус, выдали им необходимые документы, а также предоставили жилье.

Протестующие жаловались, что французские власти уже долгое время не обращают внимания на беженцев, которые живут в плохих условиях, часто прямо на улицах, и не имеют права на пособие по безработице в случае потери дохода.