Нелегальные мигранты во Франции вышли на протесты

Новости Франции. Во Франции нелегальные мигранты вышли на акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Во Франции нелегальные мигранты вышли на акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в Париже собрались несколько сотен демонстрантов. Они требовали, чтобы власти страны срочно урегулировали их статус, выдали им необходимые документы, а также предоставили жилье.
Протестующие жаловались, что французские власти уже долгое время не обращают внимания на беженцев, которые живут в плохих условиях, часто прямо на улицах, и не имеют права на пособие по безработице в случае потери дохода.
Митинги прошли в 50 городах, в том числе в Лионе, Марселе и Бордо.
Акции протеста были приурочены к Международному дню мигрантов.