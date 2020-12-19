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Нелегальные мигранты во Франции вышли на протесты

19 декабря 2020 13:59
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Новости Франции. Во Франции нелегальные мигранты вышли на акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нелегальные мигранты во Франции вышли на протесты-1

Только в Париже собрались несколько сотен демонстрантов. Они требовали, чтобы власти страны срочно урегулировали их статус, выдали им необходимые документы, а также предоставили жилье.

Нелегальные мигранты во Франции вышли на протесты-4

Протестующие жаловались, что французские власти уже долгое время не обращают внимания на беженцев, которые живут в плохих условиях, часто прямо на улицах, и не имеют права на пособие по безработице в случае потери дохода.

Нелегальные мигранты во Франции вышли на протесты-7

Митинги прошли в 50 городах, в том числе в Лионе, Марселе и Бордо.

Акции протеста были приурочены к Международному дню мигрантов.

# Акции протеста # Фотофакт

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