В Великобритании ввели «налог на сахар»: на контроле – производители безалкогольных напитков

Новости Великобритании. «Налог на сахар» начал действовать в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взиматься он будет с компаний-производителей безалкогольных напитков, продукция которых содержит свыше 5 граммов рафинада на 100 миллилитров газировки. При показателе более 8 граммов будет применяться повышенная ставка.

Таким образом в Королевстве планируют бороться с ожирением, в первую очередь, с детским. По предварительным оценкам, новый сбор принесет в казну почти 730 миллионов долларов за год. Эти деньги планируют вложить в развитие спорта в начальных школах.