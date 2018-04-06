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В Великобритании ввели «налог на сахар»: на контроле – производители безалкогольных напитков

06 апреля 2018 12:44
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Новости Великобритании. «Налог на сахар» начал действовать в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании ввели «налог на сахар»: на контроле – производители безалкогольных напитков-1

Взиматься он будет с компаний-производителей безалкогольных напитков, продукция которых содержит свыше 5 граммов рафинада на 100 миллилитров газировки. При показателе более 8 граммов будет применяться повышенная ставка.

Таким образом в Королевстве планируют бороться с ожирением, в первую очередь, с детским. По предварительным оценкам, новый сбор принесет в казну почти 730 миллионов долларов за год. Эти деньги планируют вложить в развитие спорта в начальных школах.

В Великобритании ввели «налог на сахар»: на контроле – производители безалкогольных напитков-4

# Фотофакт # Продукты питания

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