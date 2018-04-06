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Устройство для чтения мыслей создали в США: точность – 92 %

06 апреля 2018 09:00
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Новости США. Устройство для чтения мыслей создали ученые Массачусетского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Назвали его Alter ego.

Устройство для чтения мыслей создали в США: точность – 92 %-1

Гаджет, который надевается на ухо и захватывает часть челюсти, с точностью в 92 % переносит мысли человека в компьютер. С его помощью можно создавать текстовые документы: приспособление будет считывать импульсы, посылаемые мозгом в лицевые мышцы, и достаточно точно передавать информацию.

По словам разработчиков, чем больше людей будет использовать устройство, тем лучше оно будет интерпретировать получаемые сведения.

# Фотофакт # Наука

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