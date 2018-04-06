Устройство для чтения мыслей создали в США: точность – 92 %

Новости США. Устройство для чтения мыслей создали ученые Массачусетского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Назвали его Alter ego.

Гаджет, который надевается на ухо и захватывает часть челюсти, с точностью в 92 % переносит мысли человека в компьютер. С его помощью можно создавать текстовые документы: приспособление будет считывать импульсы, посылаемые мозгом в лицевые мышцы, и достаточно точно передавать информацию.

По словам разработчиков, чем больше людей будет использовать устройство, тем лучше оно будет интерпретировать получаемые сведения.