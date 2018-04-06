В Финляндии мужчина впервые родил ребёнка

Новости Финляндии. Ребенок, рожденный мужчиной: первый подобный случай зафиксирован в Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надо отметить, что при рождении местный житель был женщиной, однако сделал операцию по смене пола и получил новые документы. Позже он прервал гормональную терапию, поскольку он и его партнер захотели ребенка.

Беременность протекала хорошо, и малыш родился здоровым. Однако родители пожаловались на проволочки медиков, которые отказывались заносить в базу данных сведения о том, что роженица – мужчина.