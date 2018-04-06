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В Финляндии мужчина впервые родил ребёнка

06 апреля 2018 09:04
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Новости Финляндии. Ребенок, рожденный мужчиной: первый подобный случай зафиксирован в Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии мужчина впервые родил ребёнка-1

Надо отметить, что при рождении местный житель был женщиной, однако сделал операцию по смене пола и получил новые документы. Позже он прервал гормональную терапию, поскольку он и его партнер захотели ребенка.

Беременность протекала хорошо, и малыш родился здоровым. Однако родители пожаловались на проволочки медиков, которые отказывались заносить в базу данных сведения о том, что роженица – мужчина.

# Фотофакт # Курьезы

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