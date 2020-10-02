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В Гонконге в день национального праздника задержали почти 90 человек. Они вышли на антиправительственный митинг

02 октября 2020 09:51
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Новости Китая. Без малого 90 человек были задержаны в Гонконге за участие в незаконных акциях протеста в день национального праздника – 71-й годовщины образования КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гонконге в день национального праздника задержали почти 90 человек. Они вышли на антиправительственный митинг-1

Основная полицейская операция проводилась в торгово-развлекательном районе Козуэй-Бей. Власти автономии не дали разрешение на проведение антиправительственного митинга, однако активисты через интернет призывали граждан выходить на улицы и блокировать движение на дорогах, «устраивать хаос».

В Гонконге в день национального праздника задержали почти 90 человек. Они вышли на антиправительственный митинг-4

Чтобы не допустить беспорядков, полиция мобилизовала шесть тысяч сотрудников в разных районах города.

# Акции протеста # Фотофакт

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