В Гонконге в день национального праздника задержали почти 90 человек. Они вышли на антиправительственный митинг

Новости Китая. Без малого 90 человек были задержаны в Гонконге за участие в незаконных акциях протеста в день национального праздника – 71-й годовщины образования КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная полицейская операция проводилась в торгово-развлекательном районе Козуэй-Бей. Власти автономии не дали разрешение на проведение антиправительственного митинга, однако активисты через интернет призывали граждан выходить на улицы и блокировать движение на дорогах, «устраивать хаос».