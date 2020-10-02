Внебрачная дочь короля Бельгии отсудила право на титул. Теперь она принцесса

Новости Бельгии. Внебрачная дочь бельгийского короля отсудила право на титул. Мать Дельфины баронесса Сибилл де Селис-Лонгшам скрывала имя отца до 18-летия дочери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Связь принца Альберта и баронессы длилась 16 лет, но он не признавал ребенка. В июне 2013 года Дельфина обратилась в суд, однако тогда юридическая неприкосновенность монарха не позволяла вести судебное разбирательство.