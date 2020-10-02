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Внебрачная дочь короля Бельгии отсудила право на титул. Теперь она принцесса

02 октября 2020 10:37
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Новости Бельгии. Внебрачная дочь бельгийского короля отсудила право на титул. Мать Дельфины баронесса Сибилл де Селис-Лонгшам скрывала имя отца до 18-летия дочери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внебрачная дочь короля Бельгии отсудила право на титул. Теперь она принцесса-1

Связь принца Альберта и баронессы длилась 16 лет, но он не признавал ребенка. В июне 2013 года Дельфина обратилась в суд, однако тогда юридическая неприкосновенность монарха не позволяла вести судебное разбирательство.

Внебрачная дочь короля Бельгии отсудила право на титул. Теперь она принцесса-4

Когда Альберт II отрекся от престола в пользу старшего сына, суд смог открыть дело. В январе 2020 года женщину признали дочерью короля после теста ДНК. Теперь Дельфина Боэль получила право именоваться принцессой и передавать титул детям.

# Королевская семья # Дельфина Боэль # Альберт II # Сибилл де Селис-Лонгшам # Фотофакт

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