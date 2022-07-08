​В Великобритании сократят более 6000 медработников в целях экономии

Дело в том, что в 2023 году британская служба здравоохранения планирует провести реорганизацию. Она объединится с центром по обучению медперсонала и статистическим ведомством. Благодаря этому можно сократить штат на треть и сэкономить более одного миллиарда долларов. Однако если этого не сделать, экономить все равно придется. Правда, уже на таких важных сферах, как первичная медпомощь, лечение онкологических заболеваний и строительство центров диагностики.