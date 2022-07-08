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​В Великобритании сократят более 6000 медработников в целях экономии

08 июля 2022 14:01
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Новости Великобритании. В Великобритании нашли способ сэкономить государственный бюджет. Национальная служба здравоохранения готовится сократить более 6 000 работников медучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​В Великобритании сократят более 6000 медработников в целях экономии-1

Дело в том, что в 2023 году британская служба здравоохранения планирует провести реорганизацию. Она объединится с центром по обучению медперсонала и статистическим ведомством. Благодаря этому можно сократить штат на треть и сэкономить более одного миллиарда долларов. Однако если этого не сделать, экономить все равно придется. Правда, уже на таких важных сферах, как первичная медпомощь, лечение онкологических заболеваний и строительство центров диагностики.

# Учреждения здравоохранения # Новости Великобритании # Фотофакт

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