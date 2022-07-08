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Детям приходится сидеть во время занятий в куртках. Газовый кризис может разрушить систему образования Германии

08 июля 2022 13:52
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Новости Германии. В Германии газовый кризис может разрушить систему образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детям приходится сидеть во время занятий в куртках. Газовый кризис может разрушить систему образования Германии-1

Как заявил глава профильного ведомства ФРГ, если в стране будет дефицит голубого топлива, то власти могут отменить занятия в учебных заведениях. Эту ситуацию также прокомментировали в немецком профсоюзе образования. Там отметили, что многие школы обветшали и нуждаются в ремонте. А из-за неисправных окон детям приходится сидеть во время занятий в куртках.

Напомним, ранее глава Федерального сетевого агентства Германии предупредил о рисках остановки импорта российского газа и призвал немцев экономить энергоресурсы.

# Экономический кризис # Беттина Штарк-Ватцингер # Новости Германии # Фотофакт

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