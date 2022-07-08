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​Не собираются есть эту рыбу. Пингвины в Японии устроили голодовку на фоне экономического кризиса

08 июля 2022 13:50
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Новости Японии. В мире начали протестовать даже животные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Не собираются есть эту рыбу. Пингвины в Японии устроили голодовку на фоне экономического кризиса-1

В одном из японских океанариумов пингвины в прямом смысле устроили голодовку. Дело в том, что на фоне экономического кризиса им стали покупать более дешевую рыбу. Пингвинам это явно не понравилось. Когда сотрудники океанариума пытались их накормить, птицы отказывались и всем своим видом показывали, что они не собираются есть эту рыбу. Известно, что к голодовке также присоединились и выдры.

# Экономический кризис # Новости Японии # Фотофакт

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