​Не собираются есть эту рыбу. Пингвины в Японии устроили голодовку на фоне экономического кризиса

В одном из японских океанариумов пингвины в прямом смысле устроили голодовку. Дело в том, что на фоне экономического кризиса им стали покупать более дешевую рыбу. Пингвинам это явно не понравилось. Когда сотрудники океанариума пытались их накормить, птицы отказывались и всем своим видом показывали, что они не собираются есть эту рыбу. Известно, что к голодовке также присоединились и выдры.