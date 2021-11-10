В Великобритании с 2022 года вакцинация от коронавируса станет обязательной для медработников

Европа опасается больничного кризиса из-за количества болеющих COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Франции требуют обязательной ревакцинации для лиц старше 50 лет.

Ужесточают меры и в Великобритании. Там уже с 2022 года, независимо от числа зараженных, прививка станет обязательной для всех медработников. В Нидерландах и Балканских странах готовятся к кризису. Врачи опасаются, что к зиме больницы вновь будут переполнены.