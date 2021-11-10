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В Великобритании с 2022 года вакцинация от коронавируса станет обязательной для медработников

10 ноября 2021 08:24
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Европа опасается больничного кризиса из-за количества болеющих COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Франции требуют обязательной ревакцинации для лиц старше 50 лет.

В Великобритании с 2022 года вакцинация от коронавируса станет обязательной для медработников-1

Ужесточают меры и в Великобритании. Там уже с 2022 года, независимо от числа зараженных, прививка станет обязательной для всех медработников. В Нидерландах и Балканских странах готовятся к кризису. Врачи опасаются, что к зиме больницы вновь будут переполнены.

В Великобритании с 2022 года вакцинация от коронавируса станет обязательной для медработников-4

Волна протестов охватила столицу Новой Зеландии. Тысячи человек заблокировали центр города, выкрикивая лозунги против коронавирусных ограничений. В стране введен ряд жестких мер, и сейчас правительство требует обязательной вакцинации от всех, кто работает с населением. Протестующие, в основном без медицинских масок, прошли по улицам города к зданию парламента, у стен которого коренные жители исполнили свой боевой танец. 

# Коронавирус # Фотофакт

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