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Немецкие активисты хотели вывезти часть беженцев с польской границы в Германию

10 ноября 2021 07:43
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Новости Польши. В Польше задержали немецких активистов, которые хотели оказать помощь беженцам. Полиция остановила их автобус за несколько километров до пункта пропуска «Кузница Белостокская», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие активисты хотели вывезти часть беженцев с польской границы в Германию-1

В трех километрах от него начинается территория, на которой действует чрезвычайное положение. До задержания активисты успели передать польской стороне зимнюю обувь, одежду, одеяла и другие необходимые вещи и предметы гигиены. Дойдут ли они до тех, кто в них сейчас остро нуждается, никто сказать не может.

Немецкие активисты хотели вывезти часть беженцев с польской границы в Германию-4

Помимо оказания гуманитарной помощи, активисты планировали вывезти часть беженцев в Германию. Однако немецкая сторона предупредила, что этот шаг будет иметь уголовные последствия. Жест доброй воли был не понят и не одобрен ни в Польше, ни в Германии.

# Беженцы

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