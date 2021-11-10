Немецкие активисты хотели вывезти часть беженцев с польской границы в Германию

Новости Польши. В Польше задержали немецких активистов, которые хотели оказать помощь беженцам. Полиция остановила их автобус за несколько километров до пункта пропуска «Кузница Белостокская», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В трех километрах от него начинается территория, на которой действует чрезвычайное положение. До задержания активисты успели передать польской стороне зимнюю обувь, одежду, одеяла и другие необходимые вещи и предметы гигиены. Дойдут ли они до тех, кто в них сейчас остро нуждается, никто сказать не может.