На Гаити не хватает воды, люди собирают дождевую для питья и приготовления пищи

Чтобы как-то выжить, людям приходится экономить, они не выливают даже грязную воду. Для питья и приготовления пищи собирают дождевую. Когда изменится ситуация, никто сказать не может. Власть в стране сейчас фактически принадлежит многочисленным бандам, которые захватили все порты, где хранятся главные запасы топлива, продуктов и других товаров. Взять ситуацию под контроль в стране некому. Там фактически нет ни армии, ни полиции.