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На Гаити не хватает воды, люди собирают дождевую для питья и приготовления пищи

09 ноября 2021 16:29
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Новости Гаити. На Гаити возникла острая нехватка воды. Из-за дефицита топлива в стране перестали работать насосные станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Гаити не хватает воды, люди собирают дождевую для питья и приготовления пищи-1

Чтобы как-то выжить, людям приходится экономить, они не выливают даже грязную воду. Для питья и приготовления пищи собирают дождевую. Когда изменится ситуация, никто сказать не может. Власть в стране сейчас фактически принадлежит многочисленным бандам, которые захватили все порты, где хранятся главные запасы топлива, продуктов и других товаров. Взять ситуацию под контроль в стране некому. Там фактически нет ни армии, ни полиции.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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