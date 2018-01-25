Метод овечки «Долли»: учёные Китая впервые клонировали обезьяну

Согласно результатам исследований, опубликованным в журнале Cell 20 января, учёным впервые удалось применить метод переноса ядра соматической клетки. Клонов назвали Чжун Чжун и Хуа Хуа. Их имена являются игрой слов, «чжунхуа» – Китай.

Новости Китая. Учёным из Китая впервые удалось клонировать обезьяну. Эксперимент проводился в Институте нейронаук Шанхая при поддержке Китайской академии наук.

Фото: скриншот из видео с YouTube-канала Ephrat Livni

Путём пересадки ядра фетальных фибробластов 6 обезьян из 21 забеременели, в итоге родились 2 здоровых особи. Ранее учёные пробовали другой метод. В тот раз забеременели 22 особи из 42, родилось 2 младенца, но они прожили всего 3 и 30 часов.

Новый способ клонирования был выбран не только из-за возможности перепрограммировать клетки плода, но и из-за потенциально возможного генетического редактирования в дальнейшем. Этот способ позволяет создавать генетически однородных обезьян, которых можно использовать для исследований болезней приматов. Такая однородность должна облегчить разработку лекарств. Также могут изучаться болезни человека и их терапевтические методы лечения.

Сейчас Чжун Чжун и Хуа Хуа находятся на искусственном вскармливании. Их рост и развитие не отличаются от обычных особей этого вида.

С применением подобной технологии уже были клонированы 23 вида млекопитающих, в том числе знаменитая овечка «Долли».