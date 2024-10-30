В Великобритании работники автоконцерна выйдут на забастовку

Сотрудники автоконцерна в Великобритании планируют 30 октября начать суточную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации профсоюза, на работу не выйдут более тысячи человек. Также организаторы заявили, что компания не предложила постоянного повышения зарплаты, а ограничилась обещанием единовременной выплаты за этот год. Также наниматель пытается изменить политику оплаты больничных.

Ужасное отношение к рабочим увеличило их решительность бороться за свои права.