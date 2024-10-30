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В Великобритании работники автоконцерна выйдут на забастовку

30 октября 2024 06:22
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Сотрудники автоконцерна в Великобритании планируют 30 октября начать суточную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании работники автоконцерна выйдут на забастовку-2

По информации профсоюза, на работу не выйдут более тысячи человек. Также организаторы заявили, что компания не предложила постоянного повышения зарплаты, а ограничилась обещанием единовременной выплаты за этот год. Также наниматель пытается изменить политику оплаты больничных. 

Ужасное отношение к рабочим увеличило их решительность бороться за свои права.

# Забастовка

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