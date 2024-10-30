Европейцы вынуждены экономить на еде, чтобы оплатить жильё

Домохозяйства тратят больше трети дохода на квартиры, ипотеку и коммунальные платежи. Экономить приходится не только на отдыхе и предметах роскоши, но и на повседневных товарах. Многие планируют переезд в небольшой город или за границу. За последний год стоимость аренды выросла более чем на половину. Например, в Польше цены увеличились из-за наплыва мигрантов.