Европейцы вынуждены экономить на еде, чтобы оплатить жильё

Европейцы вынуждены сокращать расходы на продукты питания, чтобы оплатить жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европейцы вынуждены сокращать расходы на продукты питания, чтобы оплатить жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Домохозяйства тратят больше трети дохода на квартиры, ипотеку и коммунальные платежи. Экономить приходится не только на отдыхе и предметах роскоши, но и на повседневных товарах. Многие планируют переезд в небольшой город или за границу. За последний год стоимость аренды выросла более чем на половину. Например, в Польше цены увеличились из-за наплыва мигрантов.