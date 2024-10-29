ЦИК Грузии обратился в Генпрокуратуру из-за обвинений в фальсификации парламентских выборов

Парламентские выборы в Грузии развернулись настоящим скандалом государственного уровня. Центризбирком обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование возможности фальсификации парламентских выборов, в которой ведомство обвиняет в том числе президент страны Саломе Зурабишвили, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но представителей оппозиции и такой вариант особо не устраивает. На улицах Тбилиси снова начались протесты сторонников прозападных партий, недовольных итогами голосования. В частности, митингующие начинают собирать из подручных средств щиты для обороны от правоохранителей. Пока ситуация не так грандиозна, как ее представляет оппозиция, но манифестанты за такое короткое время уже успели показать свое лицо. Они оглушили одного из российских корреспондентов, из-за чего полицейским пришлось вмешаться.