Дугин: каждый пробужденный белорус должен защищать Президента сейчас, став горой за него

Александр Дугин, философ:

Я думаю, что вы правы совершенно, Григорий, именно с точки зрения серьезности ситуации, серьезности выбора. Сейчас лежит на весах все, вообще все. И у русских лежит, и у украинцев лежит, и у белорусов лежит. Поэтому здесь, наверное, тоже у вас есть и пробужденные белорусы, и непробужденные белорусы, есть враги. Но врагам я пожелаю покаяться и сдаться.

Приезжайте в Минск, переносите свои дела, открывайте свои темные помыслы и свои связи с дьяволом открыто хоть духовнику, хоть сотруднику белорусского КГБ, и вас простят. Я думаю, власть очень великодушная в Беларуси. И тем людям, которые понимают свои ошибки и заблуждения, она идёт им навстречу.

Поэтому осознайте, что вы перешли на сторону врага собственного народа, собственной культуры, собственного языка, собственной идентичности. И покайтесь. Пробужденные люди должны быть активными. У вас нет возможности просто пойти проголосовать, сказать и все. Ну и ладно, дальше там считайте. Нет. Каждый пробужденный белорус должен защищать своего Президента сейчас, момент, став горой за него. Просто выходит кто-то, выходит на протест на улице, сами ловите, не ждите дружинников или милиции, отловите сами. Просто остановите сами, прекратите это сами, потому что продавать и убивать идут не Лукашенко, а вас лично. Если вы это понимаете, если вы понимаете, что такое, чего стоит независимость Беларуси и самостоятельность вашего государства, вашего народа, остановите все это сами на первом этапе. Не позволяйте (больше) двум оппозиционерам, людям, работающим на врагов белорусского народа, просто находиться на лавочке. Если увидите, один враг белорусского народа может сидеть на лавочке, но осторожно. А два – это уже опасно. Они пришли, вот эти двое, собираются убить вас. Имейте в виду.