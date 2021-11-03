В Великобритании протестующие требуют от властей реальных шагов в борьбе с глобальным потеплением

Новости Великобритании. В Глазго, где проходит климатический саммит, сотни активистов со всего мира устроили акцию протеста, требуя конкретных действий в борьбе с глобальным потеплением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты призвали мировых лидеров от обещаний и пустой болтовни перейти к конкретным шагам в этом направлении. Бездействие политиков является не чем иным, как предательством климата. Соответствующий лозунг они составили из светящихся букв.