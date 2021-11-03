В шанхайском Диснейленде среди посетителей не было заражённых коронавирусом

Новости Китая. Массовое тестирование посетителей приостановившего работу Диснейленда в Шанхае не выявило ни одного случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщила администрация города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Массовое тестирование посетителей приостановившего работу Диснейленда в Шанхае не выявило ни одного случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщила администрация города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В минувшее воскресенье, 31 октября, парк развлечений прекратил принимать гостей. Поскольку появилась информация, что Диснейленд посетил человек с положительным тестом на коронавирус.
Всем находившимся в парке на момент закрытия пришлось перед выходом пройти ПЦР-тестирование. Проверили более 66 тысяч человек. Все тесты показали отрицательный результат.