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В шанхайском Диснейленде среди посетителей не было заражённых коронавирусом

03 ноября 2021 06:43
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Новости Китая. Массовое тестирование посетителей приостановившего работу Диснейленда в Шанхае не выявило ни одного случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщила администрация города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В шанхайском Диснейленде среди посетителей не было заражённых коронавирусом -1

В минувшее воскресенье, 31 октября, парк развлечений прекратил принимать гостей. Поскольку появилась информация, что Диснейленд посетил человек с положительным тестом на коронавирус.

В шанхайском Диснейленде среди посетителей не было заражённых коронавирусом -4

Всем находившимся в парке на момент закрытия пришлось перед выходом пройти ПЦР-тестирование. Проверили более 66 тысяч человек. Все тесты показали отрицательный результат.

# Коронавирус # Фотофакт

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