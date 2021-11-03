В шанхайском Диснейленде среди посетителей не было заражённых коронавирусом

Новости Китая. Массовое тестирование посетителей приостановившего работу Диснейленда в Шанхае не выявило ни одного случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщила администрация города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минувшее воскресенье, 31 октября, парк развлечений прекратил принимать гостей. Поскольку появилась информация, что Диснейленд посетил человек с положительным тестом на коронавирус.