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В Колумбии из-за оползня погибли 12 человек

03 ноября 2021 08:42
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Новости Колумбии. В Колумбии 12 человек погибли, четверо числятся пропавшими без вести после того, как оползень снес несколько жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии из-за оползня погибли 12 человек -1

Спасатели достали из-под завалов 11 выживших – двое из них получили серьезные травмы и находятся в критическом состоянии. Поисковая операция продолжается. Причиной ЧП стали проливные дожди, которые обрушились на регион.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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