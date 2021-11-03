В Колумбии из-за оползня погибли 12 человек

Новости Колумбии. В Колумбии 12 человек погибли, четверо числятся пропавшими без вести после того, как оползень снес несколько жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. В Колумбии 12 человек погибли, четверо числятся пропавшими без вести после того, как оползень снес несколько жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасатели достали из-под завалов 11 выживших – двое из них получили серьезные травмы и находятся в критическом состоянии. Поисковая операция продолжается. Причиной ЧП стали проливные дожди, которые обрушились на регион.