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В Великобритании подорожает электроэнергия

20 ноября 2024 19:55
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Рост цен бьет по карману британцев. В Королевстве снова заговорили об инфляции. Она замедлилась этой осенью, но, как оказалось, ненадолго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Эксперты делают неутешительные прогнозы. Зимой цифры вновь пойдут вверх, связано это с разгаром отопительного сезона. Британцы оплачивают за электричество самые высокие счета в мире. Для промышленных предприятий его стоимость в 4 раза выше, чем в США. Магазины тоже обновляют ценники – и речь не о рождественских скидках. Напротив, супермаркетам ничего не остается, как покрыть свои расходы за счет потребителей. Инфляция разогналась до 6-месячного максимума, это стало самым большим ежемесячным ростом годового индекса потребительских цен с момента пика в октябре 2022 года. И, как заявил Банк Англии, такая тенденция только продолжится.

# Великобритания

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