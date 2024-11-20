Прямой эфир

РФ следует игнорировать решение Байдена по ATACMS – SC

20 ноября 2024 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Москве следует не учитывать факт одобрения президентом США Джо Байденом ударов по российским объектам при помощи ракет ATACMS, а сконцентрироваться на реализации поставленных целей в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на Strategic Culture.

В публикации говорится, что поступок Байдена безрассуден, предосудителен и одиозен. И этот провокационный шаг имеет скорее символическое значение, нежели может являться реальной угрозой.

Автор отмечает, что действия Байдена нацелены спровоцировать Москву на ответный удар по Штатам и Североатлантическому альянсу для увеличения уровня эскалации конфликта, тогда союзники Киева смогли бы получить прибыль в больших масштабах.

# Джо Байден # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В ООН обеспокоены эскалацией конфликта после ударов ATACMS по Брянской области
20 ноября 2024 13:37

В ООН обеспокоены эскалацией конфликта после ударов ATACMS по Брянской области

В здании польского телевидения проходят обыски, связанные с экстремистским в Беларуси телеканалом
20 ноября 2024 13:36

В здании польского телевидения проходят обыски, связанные с экстремистским в Беларуси телеканалом

Bloomberg: Трамп скоро может начать переговоры с Путиным по украинскому конфликту
20 ноября 2024 13:34

Bloomberg: Трамп скоро может начать переговоры с Путиным по украинскому конфликту