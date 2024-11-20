Москве следует не учитывать факт одобрения президентом США Джо Байденом ударов по российским объектам при помощи ракет ATACMS, а сконцентрироваться на реализации поставленных целей в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на Strategic Culture.

В публикации говорится, что поступок Байдена безрассуден, предосудителен и одиозен. И этот провокационный шаг имеет скорее символическое значение, нежели может являться реальной угрозой.

Автор отмечает, что действия Байдена нацелены спровоцировать Москву на ответный удар по Штатам и Североатлантическому альянсу для увеличения уровня эскалации конфликта, тогда союзники Киева смогли бы получить прибыль в больших масштабах.