Грецию охватили масштабные протесты – выступают против роста стоимости жизни

В Греции парламентские выборы пока не ожидаются, и политики, видимо, восприняли это как возможность расслабиться. Но не тут то было. Страну охватили масштабные демонстрации. Это не протесты отдельно взятого профсоюза или представителей отрасли – миллионы людей вышли на улицы, чтобы выступить против роста стоимости жизни. Рабочие, пенсионеры, банкиры, студенты и медики – к шествиям присоединились люди разных профессий и возрастов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бедность стала настолько массовой. Кажется, не осталось тех, кого бы она не коснулась. У жителей накопилось множество претензий к правительству, и главная из них – неспособность решить экономические проблемы. Другие требования в списке бастующих – повышение зарплат, заключение новых коллективных договоров и увеличение пособий. Пойдут ли на это власти? Принять решения чиновникам лучше скорее. Жизнь в стране буквально поставлена на паузу. Не ходят поезда, приостановлено движение общественного транспорта. Прервано паромное сообщение, не работают госучреждения и множество магазинов.

Митинги – проблема не только Греции. Европа в целом охвачена волной недовольства. Фермеры заблокировали границу Франции и Испании в знак протеста против сделки ЕС со странами Латинской Америки. Попытка заключить это торговое соглашение вновь разожгла, казалось бы, утихший гнев сельских жителей. Недобросовестная конкуренция, обременительные правила и низкие доходы – такие перспективы для себя видят аграрии.