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Грецию охватили масштабные протесты – выступают против роста стоимости жизни

20 ноября 2024 17:09
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В Греции парламентские выборы пока не ожидаются, и политики, видимо, восприняли это как возможность расслабиться. Но не тут то было. Страну охватили масштабные демонстрации. Это не протесты отдельно взятого профсоюза или представителей отрасли – миллионы людей вышли на улицы, чтобы выступить против роста стоимости жизни. Рабочие, пенсионеры, банкиры, студенты и медики – к шествиям присоединились люди разных профессий и возрастов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грецию охватили масштабные протесты – выступают против роста стоимости жизни-2

Бедность стала настолько массовой. Кажется, не осталось тех, кого бы она не коснулась. У жителей накопилось множество претензий к правительству, и главная из них – неспособность решить экономические проблемы. Другие требования в списке бастующих – повышение зарплат, заключение новых коллективных договоров и увеличение пособий. Пойдут ли на это власти? Принять решения чиновникам лучше скорее. Жизнь в стране буквально поставлена на паузу. Не ходят поезда, приостановлено движение общественного транспорта. Прервано паромное сообщение, не работают госучреждения и множество магазинов.

Грецию охватили масштабные протесты – выступают против роста стоимости жизни-4

Митинги – проблема не только Греции. Европа в целом охвачена волной недовольства. Фермеры заблокировали границу Франции и Испании в знак протеста против сделки ЕС со странами Латинской Америки. Попытка заключить это торговое соглашение вновь разожгла, казалось бы, утихший гнев сельских жителей. Недобросовестная конкуренция, обременительные правила и низкие доходы – такие перспективы для себя видят аграрии.

Грецию охватили масштабные протесты – выступают против роста стоимости жизни-6

Блокада КПП стала причиной пробок в приграничье, но, как уверяют протестующие, для них последствия могут быть куда серьезнее. Акции приобретают все более массовый характер. В Британии и вовсе решили, что шествие – дело семейное. Накануне в Лондоне к демонстрациям присоединились дети.

# Кризис в Греции # Кризис в ЕС # Протесты

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