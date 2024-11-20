Решение Байдена о дальнобойных ракетах для ВСУ критикуют в США
Украина пошла на эскалацию конфликта. Киевский режим впервые использовал дальнобойные ракеты Atacms для удара по территории России. Несмотря на то, что администрация Байдена, которая, впрочем, уже собирает чемоданы, дала разрешение на подобные действия, Вашингтон эта новость потрясла, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Штаб Трампа подверг жесткой критике план нынешнего главы США. Республиканцы обвинили Байдена в том, что он идет на поводу у американского ВПК. И пока на фронте гибнут люди, Штаты зарабатывают на этом деньги. В числе ярых критиков – Дональд Трамп-младший – сын будущего президента. А также миллиардер Илон Маск и другие. Все они единодушны в своем мнение: Москва ответит зеркально.
В Белом доме не понимают всех рисков. Байден, видимо, глубоко расстроенный поражением своей подопечной на выборах, намерен подсолить Трампу, хотя и обещал мирной передачи власти. Эксперты считают, что истинная цель решений Джо – это не повышение обороноспособности Киева, а срыв возможных переговоров. И хотя аналитики отмечают, что использование дальнобойных ракет существенно не изменит положения дел на фронте, переговоры с Москвой в этом случае будут уже не такими реальными. А ведь они – одно из главных предвыборных обещаний Трампа.
Ян Келли, экс-пресс-секретарь Государственного департамента США:
Есть небольшая усталость от войны. Поэтому есть и ожидания по обе стороны Атлантики, что нам придется вступить в дипломатические отношения по этому вопросу. Было некоторое раздражение в Вашингтоне из-за этой политики, потому что есть ряд стран Центральной Европы, в частности Германия, которые были бы вполне рады отсидеться или спрятаться за политикой США. Но я думаю, это на них окажут немного давления, чтобы они предоставили какое-то оружие, которое они не хотели предоставлять. Это сейчас разоблачает их политически.
Во многом разделяющая мнение США Германия на этот раз выступила против решения Байдена. Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал использование ВСУ ракет большой дальности и отказался поставлять немецкие Taurus Украине. Его мнение продиктовано принципом безопасности, заявил сам политик. Любопытно, что внутри страны Шольц поддержки не получил. МИД Германии согласен с позицией Вашингтона, Минобороны страны тоже. Эксперты считают, что споры в этом вопросе идут на руку партии Шольца, которая может зарекомендовать себя как благоразумный блок. Напомним, парламентские выборы в Германии назначены на 23 февраля.