Украина пошла на эскалацию конфликта. Киевский режим впервые использовал дальнобойные ракеты Atacms для удара по территории России. Несмотря на то, что администрация Байдена, которая, впрочем, уже собирает чемоданы, дала разрешение на подобные действия, Вашингтон эта новость потрясла, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штаб Трампа подверг жесткой критике план нынешнего главы США. Республиканцы обвинили Байдена в том, что он идет на поводу у американского ВПК. И пока на фронте гибнут люди, Штаты зарабатывают на этом деньги. В числе ярых критиков – Дональд Трамп-младший – сын будущего президента. А также миллиардер Илон Маск и другие. Все они единодушны в своем мнение: Москва ответит зеркально.

В Белом доме не понимают всех рисков. Байден, видимо, глубоко расстроенный поражением своей подопечной на выборах, намерен подсолить Трампу, хотя и обещал мирной передачи власти. Эксперты считают, что истинная цель решений Джо – это не повышение обороноспособности Киева, а срыв возможных переговоров. И хотя аналитики отмечают, что использование дальнобойных ракет существенно не изменит положения дел на фронте, переговоры с Москвой в этом случае будут уже не такими реальными. А ведь они – одно из главных предвыборных обещаний Трампа.