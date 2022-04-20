МВФ снизил прогноз роста мировой экономики. На сколько процентов?

Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики до 3,2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на 0,8 % меньше, чем ожидалось ранее.

Экономический кризис еще больше усугубит жизнь отстающих государств. Особенно настораживает факт ускорения инфляции, с которой не справляются уже и развитые страны. Основной причиной глобального падения экономики фонд назвал украинский кризис. Жесткие санкции, введенные странами Запада против Москвы, привели к резкому подорожанию энергоносителей.

Пьер-Оливье Гуринша, главный экономист Международного валютного фонда:

Подобно сейсмическим волнам, воздействие украинского кризиса будет распространяться далеко и широко по товарным рынкам, торговым и финансовым связям. Россия является крупным поставщиком нефти, газа и металлов, а вместе с Украиной – пшеницы и кукурузы. Сокращение поставок этих товаров резко подняли цены.