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МВФ снизил прогноз роста мировой экономики. На сколько процентов?

20 апреля 2022 08:19
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Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики до 3,2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на 0,8 % меньше, чем ожидалось ранее.

МВФ снизил прогноз роста мировой экономики. На сколько процентов?-1

Экономический кризис еще больше усугубит жизнь отстающих государств. Особенно настораживает факт ускорения инфляции, с которой не справляются уже и развитые страны. Основной причиной глобального падения экономики фонд назвал украинский кризис. Жесткие санкции, введенные странами Запада против Москвы, привели к резкому подорожанию энергоносителей.

МВФ снизил прогноз роста мировой экономики. На сколько процентов?-4

Пьер-Оливье Гуринша, главный экономист Международного валютного фонда:
Подобно сейсмическим волнам, воздействие украинского кризиса будет распространяться далеко и широко по товарным рынкам, торговым и финансовым связям. Россия является крупным поставщиком нефти, газа и металлов, а вместе с Украиной пшеницы и кукурузы. Сокращение поставок этих товаров резко подняли цены.

МВФ снизил прогноз роста мировой экономики. На сколько процентов?-7

Согласно докладу МВФ, в 2022 году цена на нефть вырастет почти на 55 % по сравнению с 2021 годом, а на газ – на 147 %. Кроме этого ожидается, дефицит продуктов питания и повышение их стоимости.

# Экономика # Пьер-Оливье Гуринша # Фотофакт

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