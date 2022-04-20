Прямой эфир

В США стоимость газа выросла более чем в 2,5 раза за год. Назревает энергетический кризис

20 апреля 2022 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США назревает энергетический кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После резкого взлета цен на бензин страна столкнулась с новой проблемой – подорожанием газа.

В США стоимость газа выросла более чем в 2,5 раза за год. Назревает энергетический кризис-1

За год его стоимость выросла более чем в 2,5 раза, достигнув 260 долларов за тысячу кубометров. Это новый рекорд за последние 13 лет. Рост связан с повышением объемов экспорта и высоким потреблением газа в самой стране. А добыча голубого топлива в США уже не успевает за спросом. Поэтому правительство активно использовало и запасы хранилищ. Они снизились до 39 миллиардов кубометров, в то время как год назад составляли почти 52 миллиарда. При таких условиях рассчитывать в ближайшее время на понижение цены на газ не приходится.

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МВФ снизил прогноз роста мировой экономики. На сколько процентов?
20 апреля 2022 08:19

МВФ снизил прогноз роста мировой экономики. На сколько процентов?

В Литве запретили ношение георгиевской ленточки. Также готовятся к недопущению празднования Дня Победы
20 апреля 2022 06:28

В Литве запретили ношение георгиевской ленточки. Также готовятся к недопущению празднования Дня Победы

На рынок вышли нефтепродукты из резервов. В Латвии объявили энергетический кризис
19 апреля 2022 13:28

На рынок вышли нефтепродукты из резервов. В Латвии объявили энергетический кризис