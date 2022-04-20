В США стоимость газа выросла более чем в 2,5 раза за год. Назревает энергетический кризис

За год его стоимость выросла более чем в 2,5 раза, достигнув 260 долларов за тысячу кубометров. Это новый рекорд за последние 13 лет. Рост связан с повышением объемов экспорта и высоким потреблением газа в самой стране. А добыча голубого топлива в США уже не успевает за спросом. Поэтому правительство активно использовало и запасы хранилищ. Они снизились до 39 миллиардов кубометров, в то время как год назад составляли почти 52 миллиарда. При таких условиях рассчитывать в ближайшее время на понижение цены на газ не приходится.