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В Великобритании ограничат рекламу вредной еды

18 марта 2019 11:32
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Новости Великобритании. Рекламу вредной еды в Британии собираются значительно сократить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании ограничат рекламу вредной еды-1

Власти планируют убрать из эфира рекламу еды, содержащей слишком большое количество жира, соли и сахара до 21:00. Запрет коснется не только телепрограмм, но и онлайн-трансляций. Ранее фастфуд убрали с детских каналов и передач, однако этого оказалось недостаточно.

# Реклама # Фотофакт

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