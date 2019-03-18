В Великобритании ограничат рекламу вредной еды

Власти планируют убрать из эфира рекламу еды, содержащей слишком большое количество жира, соли и сахара до 21:00. Запрет коснется не только телепрограмм, но и онлайн-трансляций. Ранее фастфуд убрали с детских каналов и передач, однако этого оказалось недостаточно.