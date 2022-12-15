Прямой эфир

В Великобритании началась забастовка медсестер. Что будет делать правительство?

15 декабря 2022 13:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Кризис в сфере здравоохранения Великобритании. В королевстве началась масштабная забастовка медсестер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция протеста охватила практически всю страну, в ней участвуют почти 100 тысяч человек. При этом больницы и службы скорой помощи не перестали работать.  

В Великобритании началась забастовка медсестер. Что будет делать правительство?-1

Медики требуют улучшения условий труда, увеличения числа рабочих мест и повышения зарплаты, которая обесценилась из-за роста цен. Инфляция в стране превысила 10 %, чего не было более 40 лет.  

В Великобритании началась забастовка медсестер. Что будет делать правительство?-4

Этой зимой Великобритания столкнулась с волной забастовок, которые нанесли серьезный ущерб экономике. Кабмин уже рассматривает варианты изменений в законодательство, которые должны будут отрегулировать проведение стачек. Но до Рождества принять какие-либо решения не удастся.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Задействовали всю бронетехнику на вооружении. Учения НАТО прошли в Болгарии
15 декабря 2022 13:04

Задействовали всю бронетехнику на вооружении. Учения НАТО прошли в Болгарии

ДТП в Турции: грузовик врезался в автобус с рабочими, 20 человек пострадали
15 декабря 2022 11:20

ДТП в Турции: грузовик врезался в автобус с рабочими, 20 человек пострадали

Ева Кайли не выступила на первом слушании по делу о коррупции в Европарламенте
15 декабря 2022 11:19

Ева Кайли не выступила на первом слушании по делу о коррупции в Европарламенте