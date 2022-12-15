В Великобритании началась забастовка медсестер. Что будет делать правительство?

Новости Великобритании. Кризис в сфере здравоохранения Великобритании. В королевстве началась масштабная забастовка медсестер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция протеста охватила практически всю страну, в ней участвуют почти 100 тысяч человек. При этом больницы и службы скорой помощи не перестали работать.

Медики требуют улучшения условий труда, увеличения числа рабочих мест и повышения зарплаты, которая обесценилась из-за роста цен. Инфляция в стране превысила 10 %, чего не было более 40 лет.