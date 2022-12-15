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Задействовали всю бронетехнику на вооружении. Учения НАТО прошли в Болгарии

15 декабря 2022 13:04
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Новости Болгарии. В Болгарии прошли учения НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многоцелевая боевая группа под итальянским командованием отработала совместные действия по отражению возможной агрессии.  

Задействовали всю бронетехнику на вооружении. Учения НАТО прошли в Болгарии-1

Учебные бои были максимально приближены к реальным, в них задействовали всю имеющуюся на вооружении бронетехнику и военных, входящих в состав группы.  

Задействовали всю бронетехнику на вооружении. Учения НАТО прошли в Болгарии-4

А это около 1 000 солдат из Албании, Греции, Италии, Северной Македонии и США. Как заявили в болгарском Минобороны, частота и масштаб учений будут только расширяться.  

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# НАТО # Новости Болгарии # Фотофакт

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