Задействовали всю бронетехнику на вооружении. Учения НАТО прошли в Болгарии

Новости Болгарии. В Болгарии прошли учения НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многоцелевая боевая группа под итальянским командованием отработала совместные действия по отражению возможной агрессии.
Новости Болгарии. В Болгарии прошли учения НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многоцелевая боевая группа под итальянским командованием отработала совместные действия по отражению возможной агрессии.
Учебные бои были максимально приближены к реальным, в них задействовали всю имеющуюся на вооружении бронетехнику и военных, входящих в состав группы.
А это около 1 000 солдат из Албании, Греции, Италии, Северной Македонии и США. Как заявили в болгарском Минобороны, частота и масштаб учений будут только расширяться.
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