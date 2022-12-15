Задействовали всю бронетехнику на вооружении. Учения НАТО прошли в Болгарии

Новости Болгарии. В Болгарии прошли учения НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многоцелевая боевая группа под итальянским командованием отработала совместные действия по отражению возможной агрессии.

Учебные бои были максимально приближены к реальным, в них задействовали всю имеющуюся на вооружении бронетехнику и военных, входящих в состав группы.