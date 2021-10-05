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В Великобритании началась охота за бензином. Водители массово отслеживают прицепы с цистернами

05 октября 2021 13:35
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Новости Великобритании. В Британии дефицит топлива заставил автолюбителей стать охотниками. Они массово выехали на охоту за бензином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании началась охота за бензином. Водители массово отслеживают прицепы с цистернами-1

Водители сидят в засаде, как только видят проезжающий по улице бензовоз или цистерну, начинают ее преследовать. Бывает, что к погоне присоединяется несколько десятков легковушек. Не с целью догнать, угнать и слить топливо – так охотники поневоле следят, куда и на какую заправку едет бензовоз, чтобы первыми занять очередь к заветной колонке.

В Великобритании началась охота за бензином. Водители массово отслеживают прицепы с цистернами-4

Правда, эти особенности национальной британской охоты порой приобретают курьезный характер. Жертвами преследователей становятся и молоковозы и цементовозы. И вместо АЗС можно попасть на стройку, бесполезно сжигая при этом такое ценное топливо.

# Бензин # Фотофакт

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