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Протесты в США. Демонстранты разгромили пункты вакцинации в Нью-Йорке

05 октября 2021 12:49
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Новости США. В Нью-Йорке прошла массовая акция протеста против обязательной вакцинации учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты в США. Демонстранты разгромили пункты вакцинации в Нью-Йорке-1

К колоннам педагогов присоединились и те, кто убежден, что, заставляя делать прививки, власти нарушают их право на свободу, которым так гордятся США. В результате митингующих стало так много, что они перекрыли движение в центре города.

Протесты в США. Демонстранты разгромили пункты вакцинации в Нью-Йорке-4

Акция была довольно мирной, пока ее участники не дошли до уличных пунктов вакцинации. Тут людей как подменили. Они набросились на медицинские палатки и начали их крушить. Чтобы остановить эти погромы, полиция вынуждена была применить силу.

# Акции протеста # Фотофакт

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