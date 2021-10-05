Протесты в США. Демонстранты разгромили пункты вакцинации в Нью-Йорке

Новости США. В Нью-Йорке прошла массовая акция протеста против обязательной вакцинации учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К колоннам педагогов присоединились и те, кто убежден, что, заставляя делать прививки, власти нарушают их право на свободу, которым так гордятся США. В результате митингующих стало так много, что они перекрыли движение в центре города.