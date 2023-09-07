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В Великобритании лето 2023 года оказалось самым тёплым почти за полтора века

07 сентября 2023 08:54
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Новости Великобритании. Жара не покидает Британию. В Лондоне температура воздуха держится выше +30 градусов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании лето 2023 года оказалось самым тёплым почти за полтора века-1

Минувшее лето там оказалось самым теплым почти за полтора века, сообщили в национальной метеослужбе. При этом жара не спешит покидать страну и в сентябре. Одни местные жители продление летнего сезона называют удачей, другие высказывают тревогу по поводу глобального потепления.

Лето 2023-го стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Подробности.

# Погода # Новости Великобритании # Фотофакт

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