В Великобритании лето 2023 года оказалось самым тёплым почти за полтора века

Новости Великобритании. Жара не покидает Британию. В Лондоне температура воздуха держится выше +30 градусов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувшее лето там оказалось самым теплым почти за полтора века, сообщили в национальной метеослужбе. При этом жара не спешит покидать страну и в сентябре. Одни местные жители продление летнего сезона называют удачей, другие высказывают тревогу по поводу глобального потепления.