Российские военные маневры в ходе конфликта в Украине продемонстрировали уязвимость НАТО. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен в статье для издания Asia Times, передает РИА Новости.

Хотя ВСУ снабдили своих солдат западным вооружением, им не удается взять под свой протекторат подконтрольные России территории. При этом РФ доказала свое не только тактическое, но и технологическое превосходство. Один из результатов конфликта – подтверждение того, насколько НАТО оказалась не готовым к защите даже своих территорий.

По заявлению министра обороны Сергея Шойгу, потери армии Украины составляют более 66 тыс. человек и 7600 единиц вооружения. Украинское контрнаступление началось 4 июня, но президент России Владимир Путин заявил, что операция ВСУ провалилась.