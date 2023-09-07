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Лето 2023-го стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений

07 сентября 2023 08:40
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Лето 2023 года – самое жаркое за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация ООН, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лето 2023-го стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений-1

Средняя температура воздуха во всем мире в июне-августе составила порядка +17 градусов, что выше нормы. 2023 год, скорее всего, станет вторым самым знойным годом в истории, лишь незначительно уступив 2016-му. Ранее в СМИ сообщалось, что июль 2023-го считается самым жарким месяцем в истории. А вот 3 июля ученые назвали самым жарким днем.

# Погода # общество # Фотофакт

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