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Newsweek: Украина не сможет провести операцию по захвату Крыма

07 сентября 2023 08:53
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Несмотря на стремление главы Украины Владимира Зеленского отвоевать Крым, провести соответствующую войсковую операцию на этом полуострове стране не под силу. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на аналитика Гаагского Центра стратегических исследований Фредерика Мартинеса, передает РИА Новости.

Он добавил, что Украине не удастся удержать контроль ни на море, ни в воздухе, что лишает планы властей реальности. В России называют замыслы Киева суицидальными и считают, что невозможно отобрать часть территорий у могущественной ядерной державы.

# Международная политика

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