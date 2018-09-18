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В Великобритании хотят запретить сообщать женщинам пол ребёнка на ранних стадиях беременности

18 сентября 2018 07:02
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Новости Великобритании. Власти Великобритании намерены запретить сообщать беременным женщинам пол ребенка на ранних стадиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Связано это с тем, что многие девушки делают аборт, узнав о том, что у них родится девочка, а не мальчик.

В Великобритании хотят запретить сообщать женщинам пол ребёнка на ранних стадиях беременности-1

Особенно это распространено среди семей азиатского происхождения.

Стоит отметить, что прерывание беременности по причине нежеланности пола ребенка в Соединенном Королевстве незаконно. Однако эти правила можно легко обойти, указав в бланке другую причину. В Департаменте здравоохранения Великобритании заявили, что будут продолжать разбираться в этом вопросе и искать доказательства связи между результатами теста и абортами.

# Беременность и роды # Фотофакт

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