73-я сессия Генассамблеи ООН откроется в Нью-Йорке 18 сентября: рассмотрят 170 вопросов

Новости США. 18 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке откроется 73-я сессия Генассамблеи всемирной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рассмотрение очередной сессии вынесут более 170 вопросов. Среди них – развитие Африки, поддержание международной безопасности, поощрение прав человека, обеспечение сохранности морского пространства на благо нынешнего и будущих поколений, предупреждение геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности и другие.

Не обойдут стороной и административные вопросы. Они касаются бюджета организации и, например, выделения средств на миротворческие операции. Один из наиболее широких пунктов повестки дня – разоружение.

Напомним, Беларусь является одной из стран-учредителей ООН. Устав организации был подписан в октябре 1945 года в Сан-Франциско.