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Юго-Восточная Азия под натиском тайфуна «Мангхут»: погибли более 60 человек

17 сентября 2018 19:10
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Новости мира. Тайфун «Мангхут» бушует в самой густонаселённой приморской провинции Китая – Гуандун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Юго-Восточная Азия под натиском тайфуна «Мангхут»: погибли более 60 человек-1

Эвакуированы два с половиной миллиона человек, закрыты школы, прервано транспортное сообщение. Однако все принятые меры предосторожности не помогли избежать печальных последствий: несколько человек погибли, сотни оказались среди пострадавших. Прибрежные районы затоплены. Тысячи людей остались без электричества и чистой воды. Улицы превратились в свалку из-за принесённого огромными волнами мусора.

Юго-Восточная Азия под натиском тайфуна «Мангхут»: погибли более 60 человек-4

Перед тем, как обрушиться на Китай, стихия превратила в руины Филиппины. Здесь непогода привела к гибели свыше 60 человек. Около 40 числятся пропавшими без вести. Тем временем в США устраняют последствия не менее мощного тайфуна «Флоренс». На востоке страны повреждены линии электропередачи, разрушены городские коммуникации, размыты дороги и мосты. Спасатели эвакуируют людей из затопленных районов. Здесь число погибших достигло почти 20.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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