Юго-Восточная Азия под натиском тайфуна «Мангхут»: погибли более 60 человек

Эвакуированы два с половиной миллиона человек, закрыты школы, прервано транспортное сообщение. Однако все принятые меры предосторожности не помогли избежать печальных последствий: несколько человек погибли, сотни оказались среди пострадавших. Прибрежные районы затоплены. Тысячи людей остались без электричества и чистой воды. Улицы превратились в свалку из-за принесённого огромными волнами мусора.

Перед тем, как обрушиться на Китай, стихия превратила в руины Филиппины. Здесь непогода привела к гибели свыше 60 человек. Около 40 числятся пропавшими без вести. Тем временем в США устраняют последствия не менее мощного тайфуна «Флоренс». На востоке страны повреждены линии электропередачи, разрушены городские коммуникации, размыты дороги и мосты. Спасатели эвакуируют людей из затопленных районов. Здесь число погибших достигло почти 20.