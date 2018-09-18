Денуклеаризация корейского полуострова – главная тема саммита глав КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне

Новости КНДР. 18 сентября в Пхеньяне стартуют двусторонние переговоры лидеров КНДР и Республики Корея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мун Чже Ин прибудет в город прямым рейсом, а сопровождать его будут главы крупнейших корпораций страны.

В подготовке встречи участвовали чиновники, журналисты: в общей сложности – почти сотня человек. И это только с южнокорейской стороны.

Основной темой двухдневных переговоров станет денуклеаризация корейского полуострова и снижение военной напряженности между республиками. Вероятнее всего, по итогам саммита Ким Чен Ын и Мун Чже Ин выступят с совместным заявлением для прессы.