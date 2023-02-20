В Вашингтоне сотни человек вышли на акцию протеста против НАТО и военной поддержки Украины

Участники акции в воскресенье, 19 февраля, требовали от властей Соединенных Штатов Америки завершить оказание военной помощи Киеву, высказались митингующие и за расформирование НАТО.

«Нет НАТО, нет войне», «Переговоры, а не эскалация», «США не доносят правду» – сотни людей собрались с транспарантами в самом центре Вашингтона, чтобы американские власти их услышали, сообщает ТАСС. Среди требований, которые выдвигали митингующие, было и сокращение финансирования Пентагона.

Акцию протеста организовала Либертарианская партия США. К ней присоединились многие объединения, а также некоторые антивоенные организации.