«Она живёт на наши деньги!» Сколько обошлось Литве содержание Тихановской и её свиты?

Стабильная ситуация в белорусском обществе раздражает нашу так называемую оппозицию, о которой сейчас даже на Западе вспоминают все меньше и меньше. А с вниманием, вектор которого в ЕС сместился на Украину, уходят и деньги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что приходится быстро перестраиваться и брать на информационное вооружение украинскую повестку. Однако ни один из эмигрантских центров не только, как говорится, не нюхал пороха, но и вообще не имеет никакого влияния на незаконные вооруженные формирования на территории Украины.

Белорусская беглая оппозиция – это, по сути, множество некоммерческих организаций. Их реальная цель – получение грантов и распил кормушки, обставленная как адданая барацьба за інтарэсы вольнай Беларусі. Финансирование дают в основном заокеанские адепты демократических ценностей, наши беглые охотно соглашаются на любые проекты. Жить же за что-то надо. Но хозяева нещадно требуют отчеты за свои деньги. Чем меньше денег, тем больше поводов для грызни. Воскресенский: Тихановская, Латушко и другие хотят украсть как можно больше денег из европейского бюджета. Подробности.

И если в 2021 году так называемым политикам финансирование текло рекой, то с началом СВО краник перекрыли и все внимание переключилось на Украину. Большая часть денежных потоков была направлена именно на поддержку уже украинского гражданского общества. Весьма занимательные цифры в своем Twitter опубликовал директор Центра восточноевропейских исследований в Варшаве Войцех Конончук. Информация, как говорится, из официальных источников!

В 2021 году зарубежная помощь для поддержки белорусских демсил (независимые СМИ, гражданское общество, образовательные проекты) составила 136,7 миллиона долларов США. В том числе Польша – 53,6 миллиона, ЕС – 23 миллиона, Германия – 14,6 миллиона, США – 11 миллионов, Литва – 3,3 миллиона. При этом правительством Литвы только на содержание Тихановской было затрачено 400 тысяч евро. То есть гражданка Тихановская настолько ценная персона для правительства Литвы, что те готовы тратить около 34 тысяч евро ежемесячно, лишь бы она не покидала их. Интересно, всех белорусов так встречают в Вильнюсе? А может, это незнакомые нам высокие стандарты европейской жизни и литовцы купаются в еще большем благополучии?

Эрика Швенченене, общественный деятель (Литва):

У жителей Литвы на Тихановскую вражеская реакция. Потому что она живет на наши деньги довольно-таки хорошо. Так и рассуждают люди, что мы содержим Тихановскую, мы фактически все средства отсылаем на Украину. Что остается Литве и где какая тогда Литва?

И в целом руководству этих стран впору бы заняться решением внутренних проблем, коих накопилось немало, о чем свидетельствуют многочисленные протестные акции внутри этих стран. Чтобы улучшить свое и без того паршивое финансовое положение, офис Тихановской начал активную работу по окучиванию полка Калиновского. Отдельная организация с сомнительными целями и ценностями, настолько чуждыми Беларуси, что наш Президент, говоря о возможности для некоторых раскаяться и вернуться на родину, этих фактически объявил персонами нон грата. С ними будет разговор один – на уничтожение. Подробности.

Однако попытки офиса примазаться к деятельности военизированного формирования не увенчались успехом. В самом полку Тихановскую считают, увы, некомпетентной, а ее команду – токсичной.