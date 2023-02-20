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США и Южная Корея провели совместные учения ВВС

20 февраля 2023 06:28
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США и Южная Корея провели совместные учения ВВС. Маневры стали своеобразным ответом двух стран на ракетные испытания КНДР. Ранее Пхеньян совершил пуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США и Южная Корея провели совместные учения ВВС-1

Как заявили военные Южной Кореи, совместные маневры улучшили операционные способности альянса и подтвердили приверженность США железной обороне Корейского полуострова. В них были задействованы американские самолеты F-16, тяжелый бомбардировщик, а также истребители. В скором времени провести подобные воздушные учения планируют Токио и Вашингтон. Сейчас страны согласовывают возможность совместных маневров, которые также станут ответом на ракетные испытания КНДР.

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# Военные учения # Фотофакт

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