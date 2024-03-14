В Варшаве начнут строить бомбоубежища

Власти Польши объявили, что начинают строить бомбоубежища. Об этом на совместной пресс-конференции с министром обороны заявил мэр Варшавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработана специальная программа, на которую в течение двух-трех лет будет выделено около 30 миллионов долларов. Среди прочего, она включает в себя определение зданий и помещений, которые можно оборудовать под убежища.

Рафал Тшасковский, мэр Варшавы:

Я решил разработать специальную программу под названием «Варшава защищает». И на нее мы выделим 117 миллионов злотых. Она будет включать в себя оборудование мест для убежищ, дополнительные подключения к ним электричества, дополнительных источников воды и постройку там продуктовых складов. Мы должны быть готовы ко всему.