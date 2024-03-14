Прямой эфир

В Чили из-за лесных пожаров эвакуируют население

14 марта 2024 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Чили сильный лесной пожар затронул один из самых густонаселенных городов страны Вальпараисо. Полностью уничтожено более 10 домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили из-за лесных пожаров эвакуируют население-1

Власти объявили экстренную эвакуацию жителей восьми районов. Там уже отключено электричество и перекрыты все дороги, чтобы не мешать движению пожарных машин. Огонь пытаются остановить десятки бригад спасателей. В городе введен высший (красный) уровень опасности. Для координации борьбы со стихией создан кризисный штаб. На помощь местным пожарным сейчас направляются команды экстренных служб из соседних регионов. Однако пока, несмотря на все усилия, остановить распространение пламени не удается.

# Пожар # Новости Чили

Другие новости рубрики

Все новости
Протестующие заблокировали аэропорт Сан-Франциско
14 марта 2024 08:03

Протестующие заблокировали аэропорт Сан-Франциско

Один человек погиб при обвале на руднике в Австралии
14 марта 2024 08:02

Один человек погиб при обвале на руднике в Австралии

ПВО РФ за ночь уничтожили 14 дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями
14 марта 2024 08:02

ПВО РФ за ночь уничтожили 14 дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями