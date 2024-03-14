В Чили из-за лесных пожаров эвакуируют население

В Чили сильный лесной пожар затронул один из самых густонаселенных городов страны Вальпараисо. Полностью уничтожено более 10 домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти объявили экстренную эвакуацию жителей восьми районов. Там уже отключено электричество и перекрыты все дороги, чтобы не мешать движению пожарных машин. Огонь пытаются остановить десятки бригад спасателей. В городе введен высший (красный) уровень опасности. Для координации борьбы со стихией создан кризисный штаб. На помощь местным пожарным сейчас направляются команды экстренных служб из соседних регионов. Однако пока, несмотря на все усилия, остановить распространение пламени не удается.