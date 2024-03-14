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Протестующие заблокировали аэропорт Сан-Франциско

14 марта 2024 08:03
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Протестующие осложнили работу одного из крупнейших международных аэропортов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие заблокировали аэропорт Сан-Франциско-1

Сотни человек блокировали подъезды к терминалам воздушной гавани Сан-Франциско, требуя прекратить огонь в Газе. Из-за пикета пассажирам, спешащим на рейсы, пришлось бросать свои машины и добираться до терминалов на рейсовых поездах. Как сообщили в руководстве аэропорта, акция протеста не повлияла на расписание вылетов. Задержек рейсов удалось избежать.

# Акции протеста # Новости США

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