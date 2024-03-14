Протестующие заблокировали аэропорт Сан-Франциско

Протестующие осложнили работу одного из крупнейших международных аэропортов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни человек блокировали подъезды к терминалам воздушной гавани Сан-Франциско, требуя прекратить огонь в Газе. Из-за пикета пассажирам, спешащим на рейсы, пришлось бросать свои машины и добираться до терминалов на рейсовых поездах. Как сообщили в руководстве аэропорта, акция протеста не повлияла на расписание вылетов. Задержек рейсов удалось избежать.