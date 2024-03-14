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Политик Филиппо: Путин одной фразой отчитал Макрона и Зеленского

14 марта 2024 08:25
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Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву унизил Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, высказывая мнение об их деятельности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лидера французской партии Патриоты Флориана Филиппо.

Владимир Путин подчеркнул, что в переговорах по Украине нужно опираться на реальную обстановку, а не на «хотелках после применения психотропных средств». Филиппо воспринял эти слова в качестве критики Макрона и Зеленского.

«...показалось, что Путин напрямую отчитывает Макрона и Зеленского!» – написал французский политик.

Путин также затронул выпады Макрона, в частности, его позицию по отношению к России и Африке. Он отверг мнение о том, что Россия вытесняет Францию из Африки, указав, что африканские страны самостоятельно выбирают партнеров для сотрудничества. 
 

# Международная политика

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