В Варшаве многотысячный марш перерос в беспорядки. Правоохранители открыли огонь

Новости Польши. Полиция Варшавы применила оружие против участников многотысячного марша. В польской столице проходит шествие по случаю 102-й годовщины восстановления независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что власти запретили мероприятие, митингующие вышли на улицы. Очень быстро манифестация переросла в беспорядки. Центральные улицы оказались заблокированы, демонстранты разбрасывали пиротехнику и даже подожгли одну из квартир.