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В Варшаве многотысячный марш перерос в беспорядки. Правоохранители открыли огонь

11 ноября 2020 19:35
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Новости Польши. Полиция Варшавы применила оружие против участников многотысячного марша. В польской столице проходит шествие по случаю 102-й годовщины восстановления независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Варшаве многотысячный марш перерос в беспорядки. Правоохранители открыли огонь-1

Несмотря на то, что власти запретили мероприятие, митингующие вышли на улицы. Очень быстро манифестация переросла в беспорядки. Центральные улицы оказались заблокированы, демонстранты разбрасывали пиротехнику и даже подожгли одну из квартир.

В Варшаве многотысячный марш перерос в беспорядки. Правоохранители открыли огонь-4

Полиция предприняла несколько попыток разогнать дебоширов, после чего начались столкновения. В стражей порядка полетели бутылки и петарды. Те в ответ применили против активистов перцовый газ и гладкоствольное оружие. Известно о нескольких пострадавших.

# Акции протеста # Фотофакт

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