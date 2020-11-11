В Варшаве многотысячный марш перерос в беспорядки. Правоохранители открыли огонь

Новости Польши. Полиция Варшавы применила оружие против участников многотысячного марша. В польской столице проходит шествие по случаю 102-й годовщины восстановления независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Полиция Варшавы применила оружие против участников многотысячного марша. В польской столице проходит шествие по случаю 102-й годовщины восстановления независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на то, что власти запретили мероприятие, митингующие вышли на улицы. Очень быстро манифестация переросла в беспорядки. Центральные улицы оказались заблокированы, демонстранты разбрасывали пиротехнику и даже подожгли одну из квартир.
Полиция предприняла несколько попыток разогнать дебоширов, после чего начались столкновения. В стражей порядка полетели бутылки и петарды. Те в ответ применили против активистов перцовый газ и гладкоствольное оружие. Известно о нескольких пострадавших.