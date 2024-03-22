Жители Молдовы выступают против евроинтеграции. Видимо, по достоинству оценив политику Запада. Согласно опросу, около 60 % граждан этой страны не хотят переизбрания проевропейской Майи Санду на второй срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди не желают видеть политика на главном государственном посту. И свою позицию народ намерен донести до правительства. Накопились претензии не только к Евросоюзу, но и к НАТО. Жители Молдовы против присоединения страны к военно-политическому блоку. А в случае переизбрания Санду это не исключено.

Напомним, президентские выборы пройдут в Молдове в ноябре 2024 года. Власти планируют разрешить голосование по почте. Соответственно, оно перестанет быть тайным.