Прямой эфир

Около 60% граждан Молдовы не хотят переизбрания Майи Санду – соцопрос

22 марта 2024 20:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жители Молдовы выступают против евроинтеграции. Видимо, по достоинству оценив политику Запада. Согласно опросу, около 60 % граждан этой страны не хотят переизбрания проевропейской Майи Санду на второй срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 60% граждан Молдовы не хотят переизбрания Майи Санду – соцопрос-1

Люди не желают видеть политика на главном государственном посту. И свою позицию народ намерен донести до правительства. Накопились претензии не только к Евросоюзу, но и к НАТО. Жители Молдовы против присоединения страны к военно-политическому блоку. А в случае переизбрания Санду это не исключено.

Напомним, президентские выборы пройдут в Молдове в ноябре 2024 года. Власти планируют разрешить голосование по почте. Соответственно, оно перестанет быть тайным.

# Выборы # Майа Санду

Другие новости рубрики

Все новости
В подмосковном «Крокус Сити Холле» совершён крупнейший теракт! Уже десятки погибших и более 100 пострадавших
22 марта 2024 19:59

В подмосковном «Крокус Сити Холле» совершён крупнейший теракт! Уже десятки погибших и более 100 пострадавших

Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с чудовищным терактом под Москвой
22 марта 2024 19:46

Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с чудовищным терактом под Москвой

Военные РФ нанесли массированные удары по объектам энергетики и ВПК Украины
22 марта 2024 13:38

Военные РФ нанесли массированные удары по объектам энергетики и ВПК Украины